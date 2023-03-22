Бывший вице-президент Lehman Brothers спрогнозировал банкротство еще 50 банков в США

Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как американские власти решат структурную проблему. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд, передает Day.Az.

"Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они(власти) не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков), значительно превышающее депозиты в $250 тыс.", - сказал Макдональд, отвечавший в Lehman Brothers за управление долговыми обязательствами на момент банкротства этого банка в 2008 году.

Финансист оценил объем оттока денег со счетов американских региональных банков в "сотни миллиардов долларов". По его мнению, эти средства уйдут крупным кредитным организациям, а затем в казначейские облигации.

Lehman Brothers был четвертым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах Америки. Банкротство этой организации принято считать началом мирового финансового кризиса.