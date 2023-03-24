Турция полна решимости устранить последствия масштабного бедствия

Власти и народ Турции полны решимости продолжить путь развития, для чего необходимо в первую очередь устранить последствия масштабного бедствия. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пятничной церемонии закладки фундамента новых жилых объектов и государственной больницы в городе Искендерун южной провинции Хатай, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган напомнил, что жертвами февральских землетрясений стали более 50 тыс. граждан Турции.

По его словам, жителям зоны бедствия были оперативно переданы 156 тыс. палаток, установлено 36 тыс. модульных жилых конструкций.

"Наша боль безмерна. Мы будем всегда помнить о жертвах трагедии. Сегодня, наша общая задача - восстановить веру сограждан в будущее. Для этого нужно сконцентрироваться на восстановлении пострадавших районов", - сказал он.

Президент Турции привлек внимание к масштабам разрушений в провинции Хатай. "К сожалению, именно в Хатае зафиксировано наибольшее число смертей и разрушений среди провинций, пострадавших от февральских землетрясений. Только в административном центре Хатая разрушено либо подлежат сносу до 100 тыс. жилых построек. А в целом по провинции этот показатель достигает 238 тыс.", - сказал Эрдоган.

Глава государства сообщил, что непосредственно сегодня, 24 марта в провинции Хатай закладывается фундамент 3 122 построек, а с уже строящимися домами этот показатель достигает 22 467.

"Провинция Хатай с безопасными домами, построенными с учетом исторических и культурных особенностей региона, станет "витриной" модели реагирования на бедствия "Национальный щит Турции от рисков", - сказал Эрдоган.

Политик заявил, что процесс восстановления населенных пунктов будет доведен до конца. Все города будут восстановлены в течение года, заверил он.

Турецкий лидер пояснил, что в предстоящие 12 месяцев в зоне бедствия будет построено 319 тыс. единиц жилья.

"Мы стремимся превратить Турцию в страну со сейсмостойким жильем", - подчеркнул президент Эрдоган.