В Архангельске водитель строительного погрузчика спас семью из горящего дома

Сотрудник строительной компании спас трех человек, отрезанных от путей эвакуации огнем, мужчина подогнал технику к постройке и в ковше погрузчика спустил людей на землю, сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, двухэтажный жилой дом загорелся в ночь на 10 апреля, пожарные подразделения были на месте ЧП через шесть минут после сообщения о возгорании, к моменту прибытия огнеборцев пламя охватило подъезд и квартиру на первом этаже. С огнем боролись 30 человек и восемь единиц пожарной техники.

"Жертв ночного пожара могло бы быть значительно больше, если бы не неравнодушие Алексея Кычева - водителя погрузчика ООО "Севзапдорстрой". Мужчина подал ковш к окнам второго этажа и спас трех человек", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание удалось потушить под утро, огнем повреждена крыша, полностью выгорели три квартиры и подъезд. Из окна второго этажа была эвакуирована 50-летняя женщина-инвалид, спасти ее медикам не удалось.