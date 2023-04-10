Женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в тегеранском метро будут созданы группы по обеспечению ношения хиджаба. Без него их не будут пускать в метрополитен.

Многие иранские женщины, особенно в городских центрах, отказываются соблюдать правила ношения этого предмета одежды.