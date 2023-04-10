https://news.day.az/world/1554210.html Женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана
Женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана
Женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в тегеранском метро будут созданы группы по обеспечению ношения хиджаба. Без него их не будут пускать в метрополитен.
Многие иранские женщины, особенно в городских центрах, отказываются соблюдать правила ношения этого предмета одежды.
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