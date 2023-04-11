В Иране охранники тюрьмы сломали ноги 70-летней женщине во время допроса, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Как пишут местные СМИ, у 70-летней Махваш Шахриари сломаны две коленные чашечки, а травму она получила во время допроса в тюрьме, в которой отбывает 10-летний срок за участие в антиправительственных протестах. Сообщается, что учреждение, в котором содержится Эвин, имеет плохую репутацию из-за "бесчеловечных условий".

"Мы очень беспокоимся о ее здоровье. Мы не знаем, где она, не знаем, жива ли", - прокомментировал сын иранки.

Шахриари была арестована прошлым летом. Женщина занималась общественной деятельностью и исповедует религию бахаи. Власти Ирана не признают это вероисповедание, называя последователей "шпионами и врагами".