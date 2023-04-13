Упал похожий на метеорит неизвестный объект в России

Неизвестный объект, похожий на метеорит, упал под Екатеринбургом, передает РИА Новости, ссылаясь на видео очевидцев из социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео были сняты в городе Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. Небесный объект попал в объектив камеры видеорегистратора автомобиля. Согласно видео, инцидент произошел в 21:03 по местному времени (20.03 GMT).

На другой записи люди снимали салют во дворе, но в кадр попал светящийся объект.

Официальных комментариев об инциденте к настоящему моменту не поступало.