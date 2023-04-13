https://news.day.az/world/1555160.html Иран усиливает преследования женщин с непокрытой головой - ВИДЕО
Иран усиливает преследования женщин с непокрытой головой - ВИДЕО
В Иране усиливаются репрессиии в отношении женщин, отказывающихся носить хиджаб. В тегеранском метро за сооблюдением законов шариата будет следить специальная бригада.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в ближайшее время в общественных местах по всей стране будет развернута система видеонаблюдения. Женщины с непокрытой головой будут идентифицированы и вызваны в суд.
Магазинам и ресторанам, допускающим женщин без хиджаба, грозит закрытие.
В начале апреля власти Ирана пообещали наказывать и "преследовать без пощады" женщин с непокрытой головой.
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