https://news.day.az/world/1556204.html Российские военнослужащие пострадали в Армении
Пострадали пассажиры двух машин.
Российские военнослужащие пострадали в Армении
В Армении двое военнослужащих 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, попали в ДТП близ Горуса в районе, называемом "Нор Зангер".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в Зангезуре в воскресенье днем в результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ-2107.
Пострадали пассажиры двух машин.
Они были доставлены в медцентр с телесными повреждениями.
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