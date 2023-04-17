Российские военнослужащие пострадали в Армении

В Армении двое военнослужащих 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, попали в ДТП близ Горуса в районе, называемом "Нор Зангер".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в Зангезуре в воскресенье днем в результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ-2107.

Пострадали пассажиры двух машин.



Они были доставлены в медцентр с телесными повреждениями.