Бывшему премьеру Армении предъявлено обвинение

Бывшему премьеру Армении Овику Абрамяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

По данным следствия, Абрамян через доверенных лиц участвовал в управлении компанией "Авазаатик", занимающейся добычей песка, узаконивая через нее имущество, полученное преступным путем.