https://news.day.az/world/1556579.html Бывшему премьеру Армении предъявлено обвинение
Бывшему премьеру Армении предъявлено обвинение
Бывшему премьеру Армении Овику Абрамяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.
По данным следствия, Абрамян через доверенных лиц участвовал в управлении компанией "Авазаатик", занимающейся добычей песка, узаконивая через нее имущество, полученное преступным путем.
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