Скепсис по отношению к будущему, экономика и политические проблемы. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, таков был список проблем, которые жители Еревана считают актуальными на сегодняшний день.

Один из респондентов отметил, что упадническое морально-психологическое состояние граждан является важной проблемой. В качестве другой проблемы он отметил скептическое отношение к будущему.

Еще одна, возможно, неожиданная проблема, стала переориентация политического курса с пророссийского на проевропейский. Гражданин, указавший на важность этой проблемы, также отметил ее срочность.

Весьма странно, что граждане Армении видят в качестве одной из ключевых проблем смену политического курса. Сегодня такая смена несет в себе большие риски для Армении, учитывая большую роль российского капитала и присутствие военной базы на территории страны.