https://news.day.az/world/1560610.html Иранский риал рухнул
Иранский риал рухнул
Иранский риал стремительно теряет ценность к иностранным валютам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в обменных пунктах Ирана 1 доллар обменивался на 55600 риалов.
Это считается одним из самых низких показателей национальной валюты по отношению к доллару в истории Ирана.
Отметим, что иранская валюта потеряла более 100% стоимости по отношению к доллару за последние 10 лет.
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