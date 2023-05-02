Иранский риал рухнул

Иранский риал стремительно теряет ценность к иностранным валютам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в обменных пунктах Ирана 1 доллар обменивался на 55600 риалов.

Это считается одним из самых низких показателей национальной валюты по отношению к доллару в истории Ирана.

Отметим, что иранская валюта потеряла более 100% стоимости по отношению к доллару за последние 10 лет.