https://news.day.az/world/1560939.html Резервуар с нефтью на 20 тысяч кубометров загорелся на Кубани - ВИДЕО
Резервуар с нефтью на 20 тысяч кубометров загорелся на Кубани - ВИДЕО
В Краснодарском крае в поселке Темрюк ночью 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации, горит крышка резервуара с нефтепродуктами.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, объем упомянутого резервуара равен 20 тысячам кубометров. В соцсетях публикуется предположительное видео с места ЧП.
Официальная информация о причинах пожара уточняется.
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