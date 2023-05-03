Резервуар с нефтью на 20 тысяч кубометров загорелся на Кубани
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В Краснодарском крае в поселке Темрюк ночью 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации, горит крышка резервуара с нефтепродуктами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, объем упомянутого резервуара равен 20 тысячам кубометров. В соцсетях публикуется предположительное видео с места ЧП.

Официальная информация о причинах пожара уточняется.