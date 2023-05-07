https://news.day.az/world/1562195.html КСИР занимается контрабандой топлива - ВИДЕО
Отмечается, что мафия КСИР цистернами осуществляет контрабанду топлива в приграничном регионе Систан и Белуджистан.
КСИР занимается контрабандой топлива - ВИДЕО
Корпус стражей исламской революции (КСИР) занимается контрабандой топлива.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Отмечается, что мафия КСИР цистернами осуществляет контрабанду топлива в приграничном регионе Систан и Белуджистан.
"Хотя репрессивные силы муллократического режима расстреливают этнических белуджей, которые перевозят галлон топлива ради пропитания своей семьи", - говорится в информации.
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