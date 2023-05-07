Корпус стражей исламской революции (КСИР) занимается контрабандой топлива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что мафия КСИР цистернами осуществляет контрабанду топлива в приграничном регионе Систан и Белуджистан.

"Хотя репрессивные силы муллократического режима расстреливают этнических белуджей, которые перевозят галлон топлива ради пропитания своей семьи", - говорится в информации.