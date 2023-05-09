Драка со стрельбой произошла на парковке в Хабаровске

В Волгограде конфликт между двумя компаниями молодых людей закончился стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Хабарай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 8 мая на парковке в микрорайоне Ю-сити. По данным источника, сначала две группы россиян стали выяснять отношения устно, после чего между ними завязалась драка.

В итоге один из участников потасовки достал пистолет и стал стрелять в воздух. Однако это не остановило его оппонентов, и другой мужчина помял его авто кулаком.

О пострадавших не сообщается.