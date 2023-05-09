https://news.day.az/world/1562776.html Драка со стрельбой произошла на парковке в Хабаровске - ВИДЕО
Драка со стрельбой произошла на парковке в Хабаровске - ВИДЕО
В Волгограде конфликт между двумя компаниями молодых людей закончился стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Хабарай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 8 мая на парковке в микрорайоне Ю-сити. По данным источника, сначала две группы россиян стали выяснять отношения устно, после чего между ними завязалась драка.
В итоге один из участников потасовки достал пистолет и стал стрелять в воздух. Однако это не остановило его оппонентов, и другой мужчина помял его авто кулаком.
О пострадавших не сообщается.
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