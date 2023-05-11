https://news.day.az/world/1563350.html КСИР угрожает расправой высокопоставленным чиновникам Израиля
КСИР угрожает расправой высокопоставленным чиновникам Израиля
Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) угрожает ряду израильских чиновников физическим уничтожением.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, была опубликовано изображение, включающая в себя фото ряда политических и военных деятелей, на которых были указаны координаты их местонахождения и номера мобильных телефонов.
Текст на изображении гласит: "Ось сопротивления приготовила многое, и любое открытое сражение, которое грядет, будет иметь свой конец".
Отметим, что личные данные на фото были удалены в связи с этическими соображениями.
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