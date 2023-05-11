КСИР угрожает расправой высокопоставленным чиновникам Израиля

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) угрожает ряду израильских чиновников физическим уничтожением.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, была опубликовано изображение, включающая в себя фото ряда политических и военных деятелей, на которых были указаны координаты их местонахождения и номера мобильных телефонов.

Текст на изображении гласит: "Ось сопротивления приготовила многое, и любое открытое сражение, которое грядет, будет иметь свой конец".

Отметим, что личные данные на фото были удалены в связи с этическими соображениями.