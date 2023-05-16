Армения планировала выход из ОДКБ

Совет безопасности Армении в сентябре 2022 года обсудил возможность выхода из ОДКБ, однако принял решение сохранить членство в организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во вторник на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

"Судя по всему, это обсуждалось на заседании Совета безопасности, по-моему, обсуждалось в сентябре 2022 года. Было решено не делать этого шага, остаться в организации. На данный момент о выходе из ОДКБ речи не идет, остальное будет обсуждаться по ситуации", - отметил он.