Власти Ирана учинили расправу над собственностью протестующих

Иранские власти снесли несколько уличных кафе в городе Экбатан, что рассматривается как попытка наказать жителей района, который стал отправной точкой недавних антиправительственных протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в социальных сетях появились кадры, демонстрирующие снос как минимум восьми кафе сотрудниками муниципального образования 5-го округа, что вызвало широкую негативную реакцию.

Присутствие сил безопасности в черных шляпах и масках, а также развертывание не менее 20 мотоциклов полиции по борьбе с беспорядками во время операции указывают на то, что органы безопасности Исламской Республики были готовы подавить любые потенциальные протесты.

Мэр пятого округа Эхсан Шарифи ответил на критику на следующий день, заявив, что кафе незаконно занимают общественные места, и сославшись на "общественный спрос" в качестве еще одной причины их сноса.

Шарифи сказал, что операция была проведена по "судебному распоряжению" и по согласованию с полицией и другими соответствующими учреждениями.

Вечером местные жители возобновили протест, выкрикивая лозунги против Исламской Республики с крыш и окон жилых домов.

Кафе содержала образованная местная молодежь. Один из владельцев рассказал газете Shargh, что снос его кафе обошелся ему примерно в 14 тысяч долларов.