В торговом центре в Армении в открытую продавали оружие

В одном из торговых центров Армении обнаружен пункт незаконной продажи оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские получили оперативную информацию о том, что в одном из торговых центров 49-летний мужчина занимается незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Правоохранители проверили данные и выяснили, что мужчина действительно продает пистолеты, огнестрельное оружие и патроны без соответствующего разрешения.