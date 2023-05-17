https://news.day.az/world/1565102.html В торговом центре в Армении в открытую продавали оружие
В торговом центре в Армении в открытую продавали оружие
В одном из торговых центров Армении обнаружен пункт незаконной продажи оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские получили оперативную информацию о том, что в одном из торговых центров 49-летний мужчина занимается незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
Правоохранители проверили данные и выяснили, что мужчина действительно продает пистолеты, огнестрельное оружие и патроны без соответствующего разрешения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре