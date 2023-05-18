https://news.day.az/world/1565492.html Армяне перекрыли автомагистраль в Ереван - ФОТО
Армяне перекрыли автомагистраль в Ереван - ФОТО
Жители Севана перекрыли трассу, ведущую в Ереван.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они жалуются на цены на молоко, которая достигла 130 драмов.
Другие подробности пока не приводятся, но движение полностью остановилось. На место прибыла полиция.
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