Кандидат в мэры Еревана будет судиться с властью Пашиняна

Кандидат в мэры Еревана Мане Тандилян от партии "Страна жизни" будет судиться с правительством Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Тандилян обвиняет кабмин страны в "преступном бездействии" и настаивает на проведении досрочных выборов в совет старейшин Еревана. Об этом она сообщила в соцсетях.

Партия ранее подала в Административный суд иск против правительства Армении за отказ назначить досрочные выборы в Совет старейшин Еревана, который должен выбрать нового мэра. При этом выборы, как стало ранее известно, состоятся только в сентябре.

В марте этого года газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники сообщила, что начавшая агитационную команду Тандилян борется за кресло мэра ради личных семейных интересов.

Как пишет газета, Мане Тадилян в прошлом занимала "пост" так называемого "министра труда" в Карабахе, занималась социальными и миграционными вопросами, постоянно призывая армян приехать в Карабах. Тем временем она вывезла из Армении своих сыновей.

"Тандилян хочет стать мэром Еревана, не желая, чтобы ее сыновья призывались в армянскую армию, ставя под сомнение как искренность и обоснованность своих обещаний. В наши дни принято проявлять патриотизм, выступать с пламенными речами, фейсбуковскими призывами об "арцахе", однако как часто бывает, изучив прошлое тех, кто выступает с такими заявлениями, сталкиваешься с рядовым популизмом.

Мы ожидаем, что генеральная прокуратура и Минобороны проявят последовательность в вопросах призыва в армию и воинской обязанности сыновей отечественных политических деятелей. В защите родины должны участвовать сыновья всех, а граждане имеют право знать некоторые подробности жизни тех, кто дает обещания служить им, и понять готовы ли эти люди отдать стране все или просто рядовые популисты?", - отмечает газета.