Партия Пашиняна пытается избавиться от неугодного оппозиционного лидера

Фракция "Гражданский договор" хочет лишить должности председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении, депутата блока "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий проект введен в оборот и доступен на сайте парламента.

Основным докладчиком выступит депутат от ГД Овик Агазарян.

Напомним, депутат от фракции власти Овик Агазарян 20 апреля заявил о намерении начать процесс выражения вотума недоверия Товмасян после того, как она устроила акцию в парламенте.

Правящая фракция ополчилась на Товмасян еще после того, как во время обсуждения кандидатуры по пост омбудсмена от оппозиции произошла перепалка с участием депутатов от власти. Тогда Товмасян обвинили в том, что она не объявила перерыв и не потребовала извинений от кандидата в омбудсмены Эдгара Казаряна за слова о том, что в 2018 году в Армении произошла "азербайджано-турецкая революция".

