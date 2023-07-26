Мэр Тбилиси предложил ужесточить штрафы за сильный шум от ресторанов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил парламенту Грузии принять поправки, по которым владельцы ресторанов и баров за превышение норм уровня шума будут платить штраф в размере 1,5 тыс. лари (около $600) вместо предупреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно законопроекту, превышение акустических норм в первый раз вызовет штраф в отношении физического лица в размере 150 лари (около $60 - прим. ТАСС) , а юридического лица в размере 1,5 тыс. лари (около $600 - прим. ТАСС). В случае совершения повторного действия, физическое лицо будет оштрафовано на 500 лари (около $200 - прим. ТАСС), а юридическое - на 5 тыс. лари (около $2 тыс.). В третий и последующие разы физическое лицо будет оштрафовано на 1 тыс. лари (около $200 - прим. ТАСС), а юридическое - на 10 тыс. лари (около $4 тыс. - прим. ТАСС)", - сообщил Каладзе на заседании правительства Тбилиси.

По словам мэра, действующие нормы оказались неэффективными, и владельцы заведений пренебрегают запретом, действующим для кафе, баров и ресторанов в течение дня и ночи, ограничивая уровень шума до 50 дБ. Как отметил Каладзе, несмотря на то, что он попросил руководство муниципальной инспекции ужесточить мониторинг нарушений, установленные санкции оказались безрезультатными. Особенно актуальной стала проблема в разгар туристического сезона, в связи с чем мэрия подготовила законопроект, и уже прошли консультации с парламентом.

Сегодня при первичном нарушении норм уровня шума как физические, так и юридические лица ограничиваются предупреждением. При повторном нарушении в течение года штраф в отношении физлиц составляет 150 лари, юрлиц - 500 лари.