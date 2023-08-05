В Грузии объявлен день траура по погибшим при оползне

По меньшей мере 11 человек погибли, десятки пропали без вести в результате оползня в горах Грузии

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с гибелью людей в результате схода оползня на курорте Шови высокогорного края Рача.

"В соответствии с нашим решением понедельник будет объявлен днем траура", - сказал Гарибашвили журналистам после осмотра зоны бедствия.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Сотни людей были эвакуированы.

Погибли по меньшей мере 11 человек, поиски еще более 20 продолжаются.