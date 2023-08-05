https://news.day.az/world/1587163.html Возросло число погибших в результате оползня в Грузии
Возросло число погибших в результате оползня в Грузии
Число погибших в результате схода оползня, произошедшего недалеко курортной зоны Шови в Грузии, увеличилось до 17 человек.
Информацию об этом подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Day.Az.
Сообщается, что продолжаются поиски 18 человек.
Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.
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