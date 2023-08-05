Возросло число погибших в результате оползня в Грузии

Число погибших в результате схода оползня, произошедшего недалеко курортной зоны Шови в Грузии, увеличилось до 17 человек.

Информацию об этом подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Day.Az.

Сообщается, что продолжаются поиски 18 человек.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.