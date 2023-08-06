https://news.day.az/world/1587218.html Число жертв схода оползня в Грузии выросло
Число жертв схода оползня в Грузии выросло
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача, об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нашли еще одного человека. Всего 18 погибших", - сказал сотрудник пресс-службы.
Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. Продолжается поиск 16 человек. 7 августа в республике объявлено днем траура.
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