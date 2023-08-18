Армения никак не отстанет от ООН

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.