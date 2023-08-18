https://news.day.az/world/1590526.html Армения никак не отстанет от ООН - Мирзоян встретился с замом генсека
Армения никак не отстанет от ООН - Мирзоян встретился с замом генсека
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
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