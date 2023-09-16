В Испании свыше 100 млн доз вакцин от ковида стали непригодными

По ее информации, кампания по вакцинации от ковида начнется в стране в последнюю неделю сентября. Желающим привиться будут вводить новые формулы, адаптированные к вариантам коронавируса, преобладающим сейчас в мире. Таким образом, более 100 млн доз препаратов, которые были приобретены Испанией в последние годы, теперь устарели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Точные затраты на эти препараты неизвестны. Как пишет издание, Минздрав страны закладывал на вакцины в бюджет на 2021 и 2022 годы более €2,2 млрд.

4 июля правительство Испании объявило об окончании пандемии COVID-19 в стране и отменило обязательное ношение масок.