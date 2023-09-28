В одном из районов Стамбула произошел взрыв

В Стамбуле, в здании, расположенном в районе Бахчелиэвлер, произошел взрыв, сообщает в четверг Day.Az.

Взрывной волной разбиты окна в прилегающих зданиях.

Губернатор Стамбула Давуд Гюль заявил, что началось расследование произошедшего.

Отметим, что причиной взрыва, произошедшего на верхнем этаже 6-этажного здания, стала утечка природного газа. В результате 1 человек погиб и 4 получили ранения. Сообщается, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия привлечены бригады скорой медицинской помощи и пожарные.