В Чехии заявили о временном восстановлении проверок на границе со Словакией

Чехия со среды, 4 октября, временно восстанавливает выборочные проверки на границе со Словакией из-за необходимости усилить борьбу с нелегальной миграцией.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х ("икс", ранее Twitter) премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С полуночи [02:00 по бакинскому времени 4 октября] мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией", - написал он.