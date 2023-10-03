https://news.day.az/world/1603398.html В Чехии заявили о временном восстановлении проверок на границе со Словакией
В Чехии заявили о временном восстановлении проверок на границе со Словакией
Чехия со среды, 4 октября, временно восстанавливает выборочные проверки на границе со Словакией из-за необходимости усилить борьбу с нелегальной миграцией.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х ("икс", ранее Twitter) премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С полуночи [02:00 по бакинскому времени 4 октября] мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией", - написал он.
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