Умер актер из фильма «Джентльмены удачи»

В возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Артист известен по фильму "Джентльмены удачи". Уточняется, что артист скончался 6 ноября.

Ранее на 61-м году жизни умер актер популярного в 1990-е российского юмористического шоу "Каламбур" Сергей Гладков. Он стал известен россиянам по роли мужчины с усами (Мужика) в серии юмористических скетчей "Деревня дураков" и других рубрик "Каламбура".

Также 24 октября в возрасте 60 лет умер российский актер Михаил Тощев. В фильмографии артиста 53 работы, в том числе в проектах "След", "Дальнобойщики", "Интерны", "Универ. Новая общага", "Доктор Тырса", "Перевал Дятлова".