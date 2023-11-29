Госсекретарь США намерен обсудить продление перемирия в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в четверг обсудить продление перемирия Израиля и палестинского движения ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как отметил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, продолжение (перемирия) означает, что больше заложников вернутся домой, больше помощи будет доставлено в Газу.

"Ясно, что мы хотим этого. Думаю, этого хочет и Израиль. Они сосредоточены на том, чтобы вернуть своих людей домой. Итак, мы работаем над этим, как вы знаете, каждый день. Надеюсь поднять этот вопрос завтра, когда встречусь в Израиле с руководством", - заявил Блинкен.

По его словам, США считают решение, основанное на существовании двух государств, единственным путем к устойчивому миру и безопасности для сохранения Израиля в качестве "сильного, безопасного, демократического государства", а также к удовлетворению "законных устремлений" палестинцев к своему государству и самоопределению.

Госсекретарь отметил, что США обсудят с Израилем, как он может избежать атак, подобных той, что произошла 7 октября, одновременно увеличивая гуманитарную помощь и сводя к минимуму "дальнейшие страдания и жертвы среди мирного палестинского населения".

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