Великобритания успешно испытала лазерное оружие

Минобороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Усовершенствованный военный лазер будущего впервые опробовали в Великобритании", - говорится в заявлении.

В правительстве не называют дальность радиуса действия лазерной пушки, но сообщают, что она может поражать "любую видимую цель". Стоимость эксплуатации лазера не превышает £10 ($12,68) за один выстрел.

"Точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр", - отметили в пресс-службе.

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