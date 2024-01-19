https://news.day.az/world/1630781.html Великобритания успешно испытала лазерное оружие
Великобритания успешно испытала лазерное оружие
Минобороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Усовершенствованный военный лазер будущего впервые опробовали в Великобритании", - говорится в заявлении.
В правительстве не называют дальность радиуса действия лазерной пушки, но сообщают, что она может поражать "любую видимую цель". Стоимость эксплуатации лазера не превышает £10 ($12,68) за один выстрел.
"Точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр", - отметили в пресс-службе.
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