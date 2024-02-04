Байден отреагировал на результаты праймериз в Южной Каролине

Президент США Джо Байден после демократических праймериз в Южной Каролине где, как предполагаются, он одержал абсолютную победу, обратился к избирателям. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он поблагодарил американцев за поддержку, назвал своего соперника Трампа экстремистом и пообещал не допустить его победы? передает Day.Az.

"Теперь, в 2024 году, народ Южной Каролины снова высказался, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть в гонке за президентское кресло - и снова сделать Дональда Трампа проигравшим", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, в стране действуют "экстремистские и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом", которые намерены отбросить страну назад.

"Мы не можем этого допустить. За последние четыре года мы прошли долгий путь - сейчас у Америки самая сильная экономика в мире и один из самых низких уровней инфляции среди всех крупных экономик. Давайте продолжать двигаться вперед. Давайте закончим то, что мы начали - вместе", - написал президент США.

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