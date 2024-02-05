Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 февраля нанесла серию ударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская сторона заявила, что эти действия стали ответом на обстрелы северных районов страны с ливанских территорий. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что их истребители нанесли удары по пусковой установке, на которой действовали террористы "Хезболла", а также по наблюдательным постам движения в районах Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана. Военные добавили, что израильские танки также обстреляли объекты террористической ячейки в районе Блиды.

В течение дня сигналы тревоги, предупреждающие жителях об опасности обстрелов, звучали на севере Израиля более десяти раз. Сирены были слышны в Маргалиоте, Манаре и Кирьят-Шмоне.

Ранее стало известно, что военные из Армии обороны Израиля начали экономить боеприпасы при боестолкновениях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа на случай полномасштабной войны с ливанской группировкой "Хезболла". Газета Financial Times отмечает, что нехватка боеприпасов уже привела к снижению интенсивности боев в Газе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!