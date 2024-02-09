В МИД Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией

Япония придерживается курса на разрешение территориального вопроса с Россией путем заключения мирного договора. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора", - сказала Камикава.

Среди приоритетов двусторонних отношений она выделила вопрос возобновления визитов бывших жителей Курильских островов на могилы предков. По словам дипломата, правительство Японии не может дать конкретные ответы бывшим жителям архипелага, призывающим разрешить проблему с невозможностью посетить места захоронений родственников.

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