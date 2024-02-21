Ракета упала рядом с министром обороны Великобритании

В Великобритании межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) в ходе запуска дала осечку и упала рядом с главой министерства обороны (МО) Грантом Шэппсом, который находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы стать свидетелем испытаний. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

"Ракета Trident резко дала осечку и врезалась в океанские верфи британской атомной подводной лодки, которая ее запустила", - пишет издание.

Подробностей о том, что привело к неудачному запуску, представители оборонного ведомства Британии не разглашают "из соображений национальной безопасности".

Как подчеркивает издание, это второй случай неудачного запуска МБР в Великобритании с 2016 года.