"Ощущение, что Макрон постоянно сидит на психотропных веществах"

Ощущение, что президент Франции Эммануэль Макрон постоянно сидит на психотропных веществах. Макрон ведет Францию к войне, его нужно остановить - он не может руководить страной.

Как передает в четверг Day.Az, об этом заявила депутат Законодательного собрания Франции Паскаль Борд.

"Дело в том, что кто-то хочет втянуть нас в войну. Кто еще в Европе согласен с этим? Консенсуса нет, и ряд европейских лидеров высказали свое мнение и были совершенно потрясены позицией президента Франции. Такое ощущение, что он постоянно принимает какие-то психотропные вещества. Он должен прекратить это делать. Это явно опасно. Этот человек не может руководить Францией. Он ведет нас по скользкой дорожке к войне. Не он будет вести войну. Это сделают наши дети. Французы должны остановить их", - сказала Паскаль Борд.

Представляем вашему вниманию видео выступления французского депутата:

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