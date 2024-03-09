Стали известны подробности встречи Орбана и Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп и глава венгерского кабмина Виктор Орбан в рамках встречи во Флориде говорили о защите государственных границ. С таким сообщением выступила пресс-служба бывшего президента Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дональд Трамп и премьер-министр Виктор Орбан встретились сегодня в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида - прим. ред.), чтобы обсудить широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенное значение крепких и безопасных границ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в США также отправился глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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