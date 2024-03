Американские СМИ начали внедрять в свои сайты нейросети

Американское деловое издание Financial Times начало тестировать на своем сайте чат-бот Ask FT, который будет отвечать на вопросы людей, опираясь на материалы редакции. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поскольку база данных Ask FT состоит из статей Financial Times, чат-бот формирует ответы из самой актуальной информации. Так, например, на вопрос The Verge о том, кто руководит ИИ-подразделением Microsoft, нейросеть привела имя сооснователя DeepMind Мустафы Сулеймана. Сулейман был назначен на эту должность всего несколько дней назад, 19 марта 2024 года.

Ответы Ask FT включают текст, а также цифры-сноски в квадратных скобках. Последние являются ссылками на материалы Financial Times, из которых нейросеть черпала информацию при подготовке ответа.

В настоящий момент Ask FT доступен нескольким сотням платных подписчиков уровня FT Professional для профессиональных бизнесменов и финансистов. Ask FT работает на базе Claude, большой языковой модели (LLM), разработанной компанией Anthropic. По данным The Verge, ядро системы со временем может измениться, поскольку руководство Financial Times намерено протестировать разные языковые модели.

