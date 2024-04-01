В США считают, что Мексика может повлиять на их президентские выборы

Власти Мексики могут повлиять на президентские выборы в США в ноябре 2024 года, взяв под контроль поток мигрантов в Штаты из стран Южной Америки.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The New York Times.

"Поскольку вопрос иммиграции выходит на передний план в предвыборной гонке в США, Мексика стала ключевым игроком, который может повлиять на выборы", - говорится в издании.

Рост числа незаконных мигрантов, прибывающих в Штаты через американо-мексиканскую границу, стал острой проблемой и причиной для недовольства граждан США.

В конце 2023 года американский президент Джо Байден попросил содействия у мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он направил официальную делегацию, задача которой была убедить власти соседней страны ужесточить миграционную политику.

В аппарате Байдена признали, что Обрадор стал ценным партнером для американского лидера, хотя и назвали мексиканского президента непредсказуемым.

"Президент Лопес Обрадор был критически важным партнером президента Байдена", - рассказывает советник по внутренней безопасности США Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Администрация Обрадора пошла навстречу, усилив контроль на общей границе, что позволило снизить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в США, но выдвинула встречные требования. Он сделал заявление, что государство не справляется с наплывом мигрантов из латиноамериканских стран. Обрадор потребовал от Штатов финансирования для решения тех проблем, которые заставляют беженцев уезжать в поисках лучшей жизни.

"Мы хотим, чтобы первопричины [эмиграции] были устранены, чтобы к ним серьезно относились", - приводит слова Обрадора The New York Times.

По мнению чиновников Белого дома, глава Мексики будет разыгрывать миграционную карту для расширения субсидий для своей страны, направляемых из США.

Также в Мексике обвинили в проблемах с наплывом нелегалов в США миграционную политику Вашингтона.

"Это полностью ответственность Соединенных Штатов, а не наша. Американскому правительству необходимо изменить всю свою систему иммиграции и предоставления убежища, правовую основу", - уверен глава управления по делам мигрантов в городе Тихуана Энрике Лусеро.

Наименьшее число нелегальных беженцев отмечалось в США при прошлом президенте Дональде Трампе. Этого удалось добиться жесткими мерами в отношении прибывающих с мексиканской стороны, напоминает The New York Times.

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