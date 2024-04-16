https://news.day.az/world/1652522.html Израиль подверг бомбежке юг Ливана
Израиль подверг бомбежке юг Ливана
Израиль нанес авиаудары по поселению Бейт-Гилель на юге Ливана, на границе со страной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Al-Jazeera", целью атаки была также база "Хезболлы" в городе Аль-Хиям.
Сообщается, что этот шаг является ответом на атаку "Хезболлы" границы с Израилем с помощью двух дронов-камикадзе.
Очевидцы сообщили, что слышали серию взрывов.
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