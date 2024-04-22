ВВС Израиля ударили по Рафаху

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по одному из районов в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, в результате авианалета разрушены два жилых дома, погибли по меньшей мере 24 человека, среди них 16 женщин и 6 детей.

По сведениям очевидцев, число жертв может возрасти, учитывая, что спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших построек.

Ранее израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Нусейрат в центре палестинского анклава. Жертвами этой воздушной атаки стали семь мирных граждан.

По данным министерства здравоохранения, всего за сутки в секторе Газа погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 48 человек и еще 79 получили ранения.

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