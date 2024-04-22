Неизвестные расстреляли полицейских в России

Трёх полицейских расстреляли неизвестные в Карачаево-Черкессии, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, нападение на наряд ГБР из трёх человек произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 00:40 по бакинскому времени. Сотрудники находились на дежурстве и осуществляли обход территории, когда попали под огонь неизвестных бандитов. В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчинённых погибли на месте, ещë один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи. У всех похищено табельное оружие, а также автоматы АКМ.

По всей республике введëн сигнал "Сирена" и объявлен сбор личного состава, группу бандитов сейчас активно разыскивают.

Двух подозреваемых в расстреле полицейских в КЧР ищут сейчас в республике. Предварительно, они могут скрываться на серебристой "Лада Гранта".

Отделения полиции получили ориентировки на 35-летнего Руслана Семёнова и Марата Бытдаева. Предварительно, они ехали в салоне легковушки в районе "Нижнего рынка", и открыли огонь по полицейскому УАЗу, в котором сидело три человека. Они даже не успели отстегнуть ремни безопасности. Сразу после нападения на заместителя командира взвода и двух его подчинённых в Карачаевске, преступники забрали у них автоматы и пистолеты.

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