США потратят миллиарды на солнечную энергетику

США планируют потратить семь миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики. Об этом сообщила администрация президента Джо Байдена на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

План "Солнечная энергетика для всех" в первую очередь направлен на поддержку проектов, которые помогут обеспечить полученной с помощью солнечных батарей энергией бедные районы. План является частью мер, предусмотренных законом о снижении инфляции.

Солнечную энергию получат более 900 тысяч малообеспеченных домохозяйств. Мера позволит им экономить на электричестве суммарно свыше 350 миллионов долларов в год, или по 400 долларов в год каждому домохозяйству. Благодаря плану также получится сократить выбросы на 30 метрических тонн углерода в следующие 25 лет.

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