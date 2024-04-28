В России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Тихом океане вблизи Курильских островов РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 42 км северо-восточнее города Северо-Курильска. Очаг подземных толчков находится на глубине 95 км.

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