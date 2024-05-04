Тайвань призывает США включить остров в проекты по производству оружия

Избранная заместитель главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь призвала власти США включить остров в совместные программы по производству вооружений. Такое заявление она сделала в видеообращении к участникам Hill and Valley Forum в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я ищу вашей поддержки по включению Тайваня в механизмы международного сотрудничества в рамках стратегии национальной оборонной промышленности Министерства обороны США, такие как SOSA (Security of Supply Arrangements, соглашение о безопасности поставок - прим.)", - приводит ее слова газета "Тайбэй шибао".

Сяо Мэйцинь указала, что военно-промышленный комплекс США производит продукцию "недостаточно и не вовремя", что не отвечает глобальным потребностям в вооружениях. Она предложила Конгрессу США рассмотреть вопрос о включении Тайваня в совместные механизмы производства вооружений. "Вместе мы сможем произвести практически все, что угодно, эффективнее и надежнее, чем кто-либо в мире", - добавила она.

Как отметила политик, Тайвань сталкивается с множеством вызовов в сфере кибербезопасности, информационных технологий, телекоммуникационной инфраструктуры, а также в окружающих его акваториях и воздушном пространстве.

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