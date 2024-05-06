Россия анонсировала учения с отработкой запуска ядерного оружия

В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Генштаб Вооруженных сил по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

Как добавили в ведомстве, в ходе учений, которые пройдут в ближайшее время, будет отработан весь комплекс мер "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что учения проводят "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

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