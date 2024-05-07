https://news.day.az/world/1658297.html Армия Израиля взяла под контроль КПП "Рафах" - ФОТО - ВИДЕО
Армия Израиля взяла под контроль КПП "Рафах" - ФОТО - ВИДЕО
Израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После получения разведывательной информации, которая показала, что КПП "Рафах" в восточной части Рафаха использовался в террористических целях, войскам ЦАХАЛ удалось установить оперативный контроль над КПП "Рафах" со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении.
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