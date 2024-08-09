Кыргызстан выступает за создание механизма водно-энергетического сотрудничества в ЦА

Кыргызстан выступает за внедрение в Центральной Азии взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"Принимая во внимание ограниченность водных ресурсов и их значимость для всего региона, а также отсутствие в Центральной Азии действенного механизма сотрудничества, мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества. Данный механизм позволит учитывать энергетическую, экономическую, экологическую и социальную ценность воды, а также соответствующие интересы стран региона", - подчеркнул Жапаров.

Президент напомнил, что по инициативе Кыргызстана в один из итоговых документов прошлогодней Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае был включен пункт по проведению Глобального диалога о горах и изменении климата, который успешно состоялся 5 июня 2024 года в Бонне.

Он отметил, что Кыргызстан сейчас работает над утверждением Глобального диалога о горах и климате в качестве ежегодного мероприятия на COP29 в Баку.

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