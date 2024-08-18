Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи "Хезболлах"

Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи шиитского движения "Хезболлах" для того, чтобы ликвидировать одного из командиров его военного крыла Фуада Шокра.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Шокр погиб 30 июля в результате израильского удара по южному пригороду Дахия в Бейруте, который служит оплотом "Хезболлах". Как утверждает собеседник издания, в тот день Шокр работал в офисе на втором этаже. В том же доме, только пятью этажами выше находилась его квартира. Вечером ему позвонили и попросили подняться на седьмой этаж. Звонок удалось совершить за счет взлома внутренней сети связи движения. Цель просьбы заключалась в том, "выманить Шокра" на более удобную для израильской атаки позицию.

"Хезболлах" и Иран расследуют обстоятельства провала своей разведки, добавляет The Wall Street Journal.

Израиль считает, что Шокр нес прямую ответственность за удар, нанесенный 27 июля по друзскому поселку Мадждаль-Шамс, расположенному на контролируемых Израилем Голанских высотах. Одна из ракет, запущенных, по данным военных, с юга Ливана, разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, в результате чего погибли 12 детей, еще около 30 человек пострадали. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. Шиитское движение свою причастность к инциденту отвергло.

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